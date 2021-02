Enrico Trapassi: “Mai incontrati i rappresentanti di Italia Viva e mai partecipato a nessun tavolo promosso da loro”.

A seguito delle notizie apparse su alcuni organi di stampa secondo le quali “Azione e Partecipazione” sarebbe stata presente ad un incontro promosso da Italia Viva, Enrico Trapassi, presidente dell’associazione, ha dichiarato: “Mai incontrati i rappresentanti di Italia Viva e mai partecipato a nessun tavolo promosso da loro. Non ho mai avuto con loro alcun contatto né io né nessun rappresentante di “Azione e Partecipazione”; chi ha diffuso tali notizie ha mentito sapendo di mentire! Chi conosce me, la nostra associazione ed il nostro impegno sul territorio sa bene che siamo distanti anni luce da tutti quelli che hanno sostenuto l’amministrazione Marino. Questi possono essere solo i giochetti di chi vuole provare a intorbidire le acque e ad indebolire il lavoro che stiamo facendo a Caserta. Contro questo modo di far politica, contro queste azioni di piccolo cabotaggio, contro la logica di infimo livello che evidentemente anima chi ha voluto mettere in atto tale azione ci siamo sempre battuti e continueremo a batterci!”.