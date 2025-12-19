Entusiasmo in città: inaugurato il campo di basket

Casagiove. Grande entusiasmo ieri, 18 Dicembre, per l’inaugurazione del Campo di Basket all’interno del “Bene Comune”, fortemente voluto da Don Stefano Giaquinto, Parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo, per il prosieguo del patto educativo sociale, sinergia tra scuole, famiglie e Parrocchia.

“Campo di Basket inaugurazione. Passo dopo passo un contenitore di vita! Grazie alla famiglia Luserta….e a quanti ci sono vicini nel cammino. Grazie in particolare al mondo della scuola – teniamoci sempre stretti! Grazie ❤️💙🤍🖤” le parole piene di commozione, scritte sui social, dal Don, sempre vicino alle esigenze dei ragazzi, con la sua Chiesa e l’oratorio, da anni, riferimento per iniziative formative ed incontri con protagonisti del mondo della cultura, della giustizia e dello sport.

L’intera formazione della Paperdi Juvecaserta ha presenziato ieri sera all’ inaugurazione.

Presente all’evento anche il Sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, che ha presenziato con i saluti istitutuzionali.

Sul Campo, il Presidente della Juvecaserta Francesco Farinaro ed Enza Luserta, la cui azienda ha contribuito in modo determinante alla realizzazione dell’impianto, dedicato alla memoria del padre Luigi Luserta.

Don Stefano Giaquinto ha rivolto anche un sentito ringraziamento alla società cestistica, lanciando un messaggio forte e chiaro:

“I nostri colori sono bianconeri e rossoblù e, come casertani, non siamo secondi a nessuno. Chiedo alla politica, alla Chiesa e a chi ha in mano la res pubblica di fare di più per questa nostra Caserta non a parole ma con fatti concreti. Un grazie speciale va alle storie di Caserta, perché questa storia ha una bellezza in più e una stella che brilla nel firmamento: Giovanni Maggiò“

Oltre al classico rituale taglio del nastro, a colorare la serata c’è stato un bellissimo spettacolo pirotecnico, che ha ufficialmente aperto la struttura alla comunità, consegnando ai giovani di Casagiove “non solo un campo da basket, ma uno spazio di crescita, aggregazione e sogni da inseguire”.