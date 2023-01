Entusiasmo per la presentazione di “Ti vengo a cercare” scritto da Monica Aquino

Ha suscitato grande entusiasmo tra i presenti l’evento che si è svolto mercoledì 11 gennaio presso la galleria Par’ Bleu di palazzo Candia, in occasione della presentazione del libro di poesie, dal titolo “Ti verrò a cercare”, edito da MReditori scritto dalla dottoressa Monica Aquino. Più che un volume di componenti poetici il libro rappresenta un viaggio tra le emozioni e i ricordi di una famiglia la cui grande forza e ricchezza era, ed è tutt’ora, da ricercare nei sentimenti che la tengono da sempre unita. Anche dopo la scomparsa di alcuni componenti, infatti, quando una famiglia ha radici profonde il legame resta intatto così come nitido resta il ricordo. Ha aperto la presentazione la presidente dell’associazione Artedonna, che ha organizzato l’incontro, la dottoressa Rachele Arena, che si è soffermata “sull’importanza che ha assunto la cultura negli ultimi tempi, in particolare, nel nostro territorio. Questo, ovviamente, non è il traguardo di un singolo ma di una intera comunità”. L’avvocato Maria Carla Abate, presentando il libro, una raccolta di poesie di una figlia, Monica Aquino, e di una madre Anna Giamminelli, ha ammesso di “essere stata colpita soprattutto dalle poesie della madre e dal senso compiuto di queste. Tra i componimenti letti in sala “Sartulella”, che secondo l’autrice del testo, “è quella che meglio identifica sua madre , che é stata una bambina cresciuta per forza molto in fretta sviluppando la sua resilienza. Aveva tanta forza senza mai scoraggiarsi perché era molto tenace e caparbia da accettare i fallimenti con serenità concentrandosi sui suoi traguardi” . La poesia ” Ti vengo a cercare” è stata letta dalla scrittrice,Titti Spanò, ed è intervenuta l’autrice dicendo che è dedicata a chi non c’è più – e citando Jung, ha ricordato che – la morte è solo la fine dell’esistenza ma i nostri cari possono essere eterni grazie al ricordo, al nostro cuore e con un libro che possa scalfirne la memoria. Anche il ritorno in alcuni luoghi, ad esempio, in cui siamo stati con persone che non ci sono più ci restituisce pezzi di vita vissuti con loro”. Infine la dottoressa e scrittrice Monica Aquino ha letto “L’ultima ora”, l’ultima poesia di sua madre, scritta per la morte di suo padre, suscitando tanta emozione nei presenti che hanno colto tutta la delicatezza che pervadeva ogni verso, ogni pensiero espresso dalla donna. Ogni singola poesia di questo libro si sofferma sull’importanza dei valori di una famiglia che poggia su basi solide come l’amore, il rispetto, la comunicazione.