Erasmus+, ISIS Volta di Aversa in Europa

L’ISIS Alessandro Volta di Aversa, istituto Tecnico e Professionale, è uno dei 921 Istituti accreditati dall’Agenzia Erasmus +Indire in Italia e, da circa un anno fa, è stato individuato come scuola ambasciatrice d’Europa 2021-2027, quale partner del Consorzio INFORMAMENTIS Europa. Pochi giorni fa il Dirigente Scolastico ing. Michele Di Tommaso ha emanato un bando di mobilità internazionale – Erasmus+ ambito istruzione e formazione professionale VET – con destinazione Spagna e, precisamente, Jerez de la Frontera vicino Siviglia, per selezionare max 15 alunni dell’indirizzo tecnico. Gli alunni individuati saranno coinvolti in un’esperienza unica dalla durata di circa un mese in aziende locali. Per il Dirigente Scolastico “un primo passo verso una scuola di qualità attenta alle esigenze del territorio con l’obiettivo di formare periti e lavoratori del futuro”.