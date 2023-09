Ercole .Accollatori in festa

“Accollatori in festa”- questo il titolo scelto per l’evento che si terrà stasera, 30 settembre, ad Ercole, in Vicolo G. Michitto. Ad organizzare la serata è stata l’Associazione Accollatori San Vito Martire -Ercole, da anni attiva e attenta alla comunità del piccolo borgo.

L’evento prevederà lo spettacolo musicale del gruppo “Le 7 stelle di Nanto” che allieterà grandi e piccini con sigle storiche di famosi cartoni animati.

Sarà presente, inoltre, uno stand eno-gastronomico con diverse specialità locali.

L’associazione Accollatori San Vito Martire è lieta di invitare tutta la cittadinanza per una serata di divertimento e allegria.