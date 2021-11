( Esclusiva) Abbattimento Palazzo Via San Carlo: Il comitato ottiene la proroga

Caserta. In data 09/11/2021 la Polizia Municipale , nella persona del Dirigente Luigi De Simone e l’ Amministrazione Comunale hanno emesso l’ ordinanza n 366 avente ad oggetto l’ abbattimento del fabbricato sito in Via San Carlo n31. A partire dunque dal 15 novembre 2021 Via San Carlo avrebbe dovuto trasformarsi in un cantiere per consentire l’ abbattimento del palazzo.

Su questo punto ,nei giorni scorsi era partita la protesta del comitato “Antica Via San Carlo” di cui è Presidente il sig. Raffaele Porrino. I commercianti, aderenti al comitato infatti avevano sostenuto che una simile iniziativa ,alla Vigilia delle feste natalizie, avrebbe sicuramente arrecato un notevole danno alla già precaria economia della strada antica danneggiata da due anni di pandemia.. A tale proposito va detto che il comitato ha già da tempo predisposto il calendario degli eventi natalizi – fissati per tutti i fine settimana di Dicembre- e i vari commercianti si sono autotassati per addobbare la strada con le luminarie stipulando contratti con fornitori ed agenzie di animazione.

Di seguito, Antonio De Falco , delegato a rappresentare il comitato con l’ amministrazione comunale, aveva immediatamente provveduto ad informare l’ amministrazione comunale con una una comunicazione inviata per posta elettronica sia alla segreteria del Sindaco Carlo Marino sia alla Polizia Municipale di Caserta. Nello stesso tempo De Falco avviava una serie di interlocuzioni informali con Emiliano Casale , Assessore uscente alle attività produttive, al fine di trovare una soluzione condivisa nella incresciosa vicenda del civico 31.

Questa mattina la svolta . Alle ore 11 presso il bar di Raffaele Porrino, sito in Via San Carlo , si è tenuto un tavolo convocato dal comitato e allargato a tutte le parti coinvolte nella vicenda. Erano presenti :Emiliano Casale in rappresentanza dell’ Amministrazione Comunale, Antonio De Falco – delegato del comitato ai rapporti con l’ Amministrazione Comunale , Raffaele Porrino – Presidente del Comitato , Vincenzo Tramici – vicepresidente , Giovanna Paolino e Luigi Allocca -soci fondatori, Gerardino Visco amministratore P.T. del condominio ” Via San Carlo 31″, Antonio Vecchione -direttore dei lavori e i rappresentanti della Ditta esecutrice Tommaso Verazzo SRL. Nel corso della riunione sono state prospettate le esigenze sia del Comitato “antica via san carlo” sia della proprietà del civico 31 e , al termine le parti intervenute hanno trovato un accordo: la proprietà del civico 31 ha accettato le istanze del comitato impegnandosi ad iniziare i lavori di abbattimento a partire dal 7 gennaio 2022, cioè immediatamente dopo le festività natalizie; il comitato , dal canto suo, ha preso atto dell’ esigenza dei proprietari del fabbricato a procedere in tempo celere all’ abbattimento ed ha accettato le condizioni dettate da Gerardino Visco riguardo lo svolgimento dei lavori .

” Sono soddisfatto – ha dichiarato Emiliano Casale-sono sempre stato convinto che parlando fra noi avremmo trovato la giusta soluzione al caso . Fin dall’ inizio’ amministrazione comunale si è impegnata per trovare una sintesi che tutelasse le esigenze di entrambe le parti “

” Ringrazio a nome dell’ intero comitato sia Emiliano Casale che la proprietà del civico 31 – ha dichiarato Antonio De Falco – sono convinto che anche in futuro tale sinergia tra Palazzo Castropignano e il comitato di Via San Carlo possa contribuire alla realizzazione di ulteriori risultati positivi per l’ intera città di Caserta.