Esclusiva. Approvati fondi per lavori al Pronto Soccorso di Maddaloni.

Subito un incontro con il Direttore Generale della ASL CE 1

Il comunicato:

L’Onorevole Enzo Santangelo scende in campo al Capezzale del Pianeta Sanità su tutto il territorio del Distretto 13. E’impegnato sulla Problematica di ripristino del Presidio Ospedaliero di Maddaloni, e a Migliorare le Prestazioni Specialistiche al Distretto 13.

Nel mese di Febbraio si tenne una prima Riunione presso la Sala Giunta del Comune di Maddaloni con la Presenza del Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania ON Vincenzo Alaia, Il Sindaco Andrea De Filippo, Lex Assessore alla Sanità Vincenzo Bove, il Consigliere Provinciale Angelo Campolattano e L’ON Vincenzo Santangelo. Il Presidente della Commissione Sanità dichiarò che appena avviene la rivisitazione in commissione Sanità del Piano Sanitario Regionale si prenderà atto della possibilità di ripristinare le funzioni del Presidio Ospedaliero di Maddaloni al termine della fase di Emergenza COVID

Un cosa importante è stata quella che la Regione Campania 15 giorni fa ha finanziato al Presidio Ospedaliero di Maddaloni una somma di Euro 2.800.000 per adeguamento strutturale e tecnologico. Questo è stato un segnale di attenzione del Presidio Ospedaliero da parte della Regione Campania.

Martedi si è tenuto l’incontro con il Direttore del Distretto 13 per cercare insieme di Migliorare la qualità delle prestazioni Sanitarie Specialistiche ai cittadini riducendo i tempi delle liste di attesa, in quanto a causa della soppressione del Presidio Ospedaliero di Maddaloni si sono allungate.

Nella prossima settimana si dovrebbe tenere un incontro con il Direttore Generale della ASL CE1 Ferdinando Russo cercare soluzioni tese a migliorare le prestazioni Specialistiche ai cittadini su tutto il territorio.

Intanto hanno appena approvato lavori per istituire un PS per una somma di 3.200.000 Euro.