ESCLUSIVA. Arrestato per detenzione di droga e aggressioni alla madre. Brillante operazione del commissariato di Maddaloni

San Marco Evangelista/ Maddaloni. Nel pomeriggio di ieri un altra importante operazione che ha condotto all’arresto di un uomo è stata condotta dagli agenti del commissariato di Maddaloni, coordinati dal dott. Aldo Mannarelli coadiuvato dal dott. Giovanni Tagliafierro, ispettore del suddetto commissariato.

Il 113 è stato allertato del pomeriggio di ieri in quanto l’uomo, R.G., classe 1999, residente nel comune di San Marco Evangelista, stava usando violenza nei confronti della madre, e non era la prima volta.

L’uomo si è opposto all ‘intervento degli agenti, aggredendo i poliziotti che hanno riportato qualche lesione a loro carico.

A seguito della colluttazione avuta con gli agenti, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Nell’appartamento veniva rinvenuta anche della droga, nello specifico cocaina.

L’uomo, a cui carico il magistrato ha attribuito vari reati, questa mattina è stato formalmente arrestato e condotto in carcere dagli agenti del commissariato di Maddaloni.