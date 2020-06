Dopo circa 2 mesi in città si registra un nuovo caso positivo covid. Il maddalonese, un uomo di circa 30 anni, proveniente da Torino, dove si trovava per lavoro, è completamente asintomatico e già si trova in quarantena. Risultato positivo per uno screening effettuato con un test sierologico, è stato successivamente sottoposto a tampone ed ha scoperto di aver contratto il coronavirus.