Esclusiva. Beccato il ladro di libri sacri!

A Maddaloni è stato finalmente beccato, immortalato dalle telecamere della chiesa nota come Cappuccini, sita in pieno centro, il ladro delle chiese. In pieno centro e in pieno giorno, erano circa le 9.30, l’uomo si apprestava a compiere l’ennesimo furto sacro. L’uomo, proveniente da San Prisco, aveva già rubato il messale piccolo nella chiesa di Nostra Signora di Loreto in via Appia. Anche nella chiesa di via Roma ha effettuato un furto, ma in questo caso le telecamere lo hanno immortalato.

Come si vede dalla foto che lo ha incastrato entrava negli edifici sacri munito anche dei dispositivi di protezione individuale che, in questo caso, più che dal virus, dovevano tutelare la sua identità e rendergli più semplice passare inosservato.

La nota curiosa è che gira in abiti invernali. Probabilmente si tratterà di una persona un tantino stravagante vista anche la modalità in cui agisce. I carabinieri della stazione locale stanno indagando.