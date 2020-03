Esclusiva Belvederenews: Antonio Ciontoli spiega la sua visione della citta’

Consigliere della maggioranza, ma allo stesso tempo figura critica e antitetica in merito all’operato dell’amministrazione attuale, Antonio Ciontoli, si dimostra agli occhi del cittadino innanzitutto come un uomo del popolo, vicino alle esigenze della città, un vero e proprio analista dei problemi che la riguardano. Il suo approccio alla vita politica, mette in luce i tratti della sua personalità, e ció che si riscontra è un uomo con esperienza, dotato di tatto e che opera con passione. La politica così intesa non è solo un lavoro, ma una missione. In un’intervista rilasciata in esclusiva a Belvedere News, dichiara: “ Dopo 4 di amministrazione é più che urgente, cominciare ad esaudire le promesse fatte. È necessario che la cittá si rimetta in piedi valorizzando le proprie ricchezze storiche e riorganizzando le risorse a disposizione anche incentivando la collaborazione con Università, Enti territoriali e Camere di Commercio “.

L’amministrazione deve riorganizzare le disarmonie cittadine seguendo una linea politica di maggiore chiarezza, e deve farlo passando per i valori ispiratori di partito e mantenendo un atteggiamento positivo, propositivo ed attento sia di fronte le grandi che le piccole sfide quotidiane, in proposito il Consigliere dichiara “È necessario un buon governo delle piccole cose”. Da cio si puó comprendere il desiderio di un uomo di rimanere semplice, sveglio e concreto, é non è, del resto, questo lo spirito giusto per ricoprire adeguatamente la carriera politica?La società di oggi necessita di persone audaci, che non si adagino sugli allori, soprattutto, una realtà intricata e difficile da risollevare come la nostra. “I tagli al personale a causa dei pensionamenti, la ZTL , il progetto per il piano urbano della città; sono tutte tematiche scomode che necesitano di essere appropriatamente affrontate, l’amministrazione deve rimboccarsi le maniche e per la prima volta dimostrarsi realmente risolutiva in senso ampio di fronte tutte le esigenze”. É necessario, insomma, che l’amministrazione trasudi un po’ di sana democrazia, e che il cittadino si senta rispettato nella sua personalità e che l’attività politica della maggioranza rispecchi le richieste dell’individuo affinché esso stesso si senta parte dell’ingranaggio amministrativo.