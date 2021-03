Esclusiva Belvederenews . Massimiliano Marzo : ” Vi spiego perchè mi candido con Carlo Marino”

Caserta. Massimiliano Marzo consigliere comunale di opposizione, eletto alle amministrative del 2016 nella lista di Forza Italia scioglie la riserva e racconta in esclusiva a Belvederenews le motivazioni che L’ hanno spinto a fare il famoso “salto della quaglia” e quindi a candidarsi alle prossime amministrative in una lista a sostegno del Sindaco uscente Carlo Marino.

“ Alla competizione elettorale del 2016 – ha dichiarato Massimiliano – con ben 742 consensi sono risultato essere uno dei candidati più’ votato dai cittadini . La mia azione politica in questi 5 anni e’ stata sempre mirata al miglioramento della città’ . A tal proposito ho fatto tutto quello che ho potuto andando anche oltre a tutte quelle che sono le reali possibilità di un consigliere comunale di opposizione.

Alle amministrative del 2021 ho scelto di candidarmi a sostegno di Carlo Marino perché’ , secondo la mia opinione, sarà’ ancora lui il prossimo Sindaco di Caserta , ho voglia di lavorare in maggioranza anche per portare a termine tutti i progetti per la città che ho condiviso con i miei elettori. Pensate – continua Marzo- che proprio quest’ultimo motivo mi ha convinto a non rinunciare del tutto alla candidatura .La mia famiglia sa che tante volte in questi mesi ho pensato di fermarmi anche perchè ,per fortuna, sono molto impegnato nel mio lavoro di imprenditore..

Candidarmi a sostegno di Carlo Marino è la mia risposta personale ad un centro-destra che si sta rilevando ancora una volta incapace di fare squadra e di scegliere un candidato Sindaco di sintesi e di rappresentanza. In tempi non sospetti ho tentato di intercedere con alcuni dirigenti di partito del Centro Destra proponendo loro direttamente il nome di Gianpiero Zinzi , l’ unico secondo la mia opinione che avrebbe potuto , per consensi sul territorio e per spessore politico , competere con Carlo Marino .Quando ho capito che tutto cio’ non poteva accadere ho preferito voltare pagina.

Andro’ controcorrente -conclude Massimiliano Marzo– ma io la Politica la intendo come mezzo per risolvere i problemi alla gente e per apportare miglioramenti alla citta’. Non è un simbolo che cambia gli obbiettivi , lo sanno i miei elettori e questo basta. Il resto , almeno per me ,conta poco o niente”.