Esclusiva Belvederenews. Pio Del Gaudio : ” Aiutatemi a voltare pagina in questa città'”

Caserta. Il rinvio delle elezioni amministrative al prossimo autunno non frena di certo i politici casertani che in questi mesi stanno lavorando per consolidare la propria candidatura . Nella mattinata di oggi, venerdi’ 12 marzo, la nostra redazione ha incontrato l’ ex Sindaco di Caserta Pio Del Gaudio che ,come noto, sta preparando la propria scalata a Palazzo Castropignano a capo di liste civiche. Pio Del Gaudio ha risposto a 360 gradi alle nostre domande.

. Perche’ hai deciso di candidarti ?

Ho deciso di candidarmi perchè me l’ hanno chiesto migliaia di persone. Basta seguire le mie tre pagine social per capire che sto’ raccontando la verità.

. Si legge ovunque che saranno almeno quattro le liste in appoggio alla tua candidatura. Ma chi sono i candidati? ?

Tutte persone perbene. liberi professionisti, espressione di imprese locali e tanta gente comune che ama questa città. D’ altronde credo fortemente nel bisogno di tagliare con il passato . Invito i cittadini a leggere gli atti di commissione degli ultimi anni cosi’ avranno le idee chiare riguardo alcuni e sottolineo alcuni attuali consiglieri comunali . Basta guardare chi e cosa ha proposto per il bene della città.

. Dopo le note vicende giudiziarie che l’ hanno visto coinvolto per poi essere risultato estraneo ai fatti, qual’è la posizione della tua famiglia rispetto alla candidatura?

Bella domanda. Ascoltare loro significherebbe rinunciare . Prima di ufficializzare la mia discesa in campo ho riflettuto tanto , poi l’ amore viscerale che provo per la mia città ha preso il sopravvento. Il sostegno di tanta gente, che quotidianamente incontro per strada ,mi da la forza di portare avanti la mia battaglia per la legalità e la trasparenza ha fatto il resto.

. Quali le tre cose che da Sindaco faresti subito ?

Garantire la tranquillità , la vivibilità e la sicurezza. Caserta non è percepita come città accogliente e finché cio’ non accade non si puo’ parlare di Turismo. Basta con la solita filosofia dei luoghi comuni. Va bene la Reggia , San Leucio e Casertavecchia ma se si vuole che i Turisti restino nella nostra città bisogna necessariamente riqualificare le 23 frazioni abbandonate a se stesse e creare ricchezza . Nel nostro programma ,che presto presenteremo ai cittadini,abbiamo previsto un marchio ” Caserta città del Turismo”. La mia Giunta sarà composta da persone competenti e soprattutto che non vivono di politica . Alla base di ogni discorso deve esserci la conoscenza e l’ amore per la città. ritengo sia questa la strada da percorrere se ci si vuol rialzare dal baratro nel quale siamo precipitati grazie all’ amministrazione Marino che ,ritengo ,sia una delle piu’ scarse degli ultimi 20 anni.

. Belle parole queste . Ma come pensa di superare il doppio dissesto nel quale il comune è precipitato?

Non è vero che in una città in dissesto non si possono fare progetti. In questo momento storico credo sia indispensabile, nel pieno rispetto occupazionale, internalizzare i servizi e fare in modo che l’ ente Comune incassi di piu’. Solo cosi’ facendo si possono avere i soldi da spendere per il bene della città e dei cittadini .

.Se il centro-destra ti proponesse la guida della coalizione accetteresti . A quali condizioni?

Il mio è un progetto chiaro e trasparente rivolto alle persone perbene, siano esse di centro- destra o di centro sinistra . Credo tuttavia che bisogna dare spazio al metodo piu’ che alle ideologie. E’ arrivato il momento, a mio modesto avviso, che il centro-destra a Caserta ,come sta accadendo in altre città del Paese,si apra alla parte sana della città . Con questi presupposti possiamo ragionare e niente è escluso . Diversamente vado avanti, orgogliosamente per la mia strada.