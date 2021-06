Esclusiva Caserta: Muore di Covid dopo un ricovero per riabilitazione. L’Odissea raccontata dai figli.

Caserta. Nei loro occhi la rabbia di chi vuole vederci chiaro in una storia che ha dell’ incredibile e che sembra nascondere dei lati oscuri.E’ iniziato cosi’ l’ incontro della nostra redazione con due degli otto figli di Cerreto Ippolita ,la 75enne deceduta causa covid all’ ospedale di Maddaloni il 4 aprile 2021.

” Tutto ha inizio il 18 febbraio – racconta Cristina – quando mamma viene ricoverata presso l’ Ospedale S.Anna e S. Sebastiano di Caserta nel reparto ortopedia per l’ applicazione di una protesi all’ anca.

L’ operazione riusci’ bene tanto che il 26 febbraio fu trasferita, a bordo di una Ambulanza del 118, presso la Clinica Villa delle Magnolie di Castel Morrone per la riabilitazione-post operatoria. Come previsto dalle regole anti-covid – continua Cristina- prima dell’ accesso in Clinica mia mamma fu sottoposta al tampone che diede esito negativo. Tutto sembrava procedere come da prassi e noi figli , impossibilitati a farle visita personalmente causa restrizioni dovute alla pandemia , ci limitammo a delle video chiamate durante le quali cercavamo di dare supporto psicologico a nostra mamma. Tutto sembrava procedere normalmente fino a quando – dichiara Cristina- mi accorsi proprio nel corso delle video chiamate , che qualcosa stava cambiando .

Il viso di mamma non mi convinceva, era pallida e mi raccontava di soffrire spesso di mal di testa oltre che di altri disturbi , spesso non in grado di descrivermi. A quel punto , complice anche il periodo , ho cominciato a pensare al peggio e quindi al fatto che mamma avrebbe potuto contrarre il Virus. Non mi sono persa d’ animo e ho cominciato , via telefono, insieme a mio fratello , a richiedere ,al medico che l’ aveva in cura, di sottoporla urgentemente al tampone. Purtroppo dalla Clinica non avevamo nessun riscontro sotto questo aspetto e, nonostante la nostra insistenza, niente sembrava muoversi anche perchè i medici a telefono continuavano a dirci che non c’era motivo per preoccuparsi. Non ci siamo mai arresi , finalmente il 23 marzo mattina i medici della clinica hanno deciso di sottoporre mia mamma al tampone.

Non è passato troppo tempo , anzi stesso in giornata abbiamo ricevuto una telefonata dell’ Asl territoriale che ci informava dell’ esito positivo e cioè , come da noi fortemente sospettato , mamma era affetta da Covid-19. Dopo la triste notizia , ricevemmo una telefonata dal Primario della Clinica delle Magnolie il quale ci informo’ che nella stessa giornata , 23 marzo, avevano provveduto a trasferire nostra mamma all’ ospedale covid-19 di Maddaloni e non in terapia intensiva. Di fatto, dal giorno del ricovero alla Clinica, non siamo piu’ riusciti a vedere nostra madre. Le norme ci impedivano di andare fisicamente all’ ospedale e le telefonate fatte ai medici erano poco esaudienti . Qualcuno, il 4 aprile 2021, si è solo preoccupato di farci sapere del decesso avvenuto , all’ Ospedale di Maddaloni in Terapia Intensiva”.

Abbiamo riportato integralmente le dichiarazioni dei figli fatte direttamente e personalmente alla nostra redazione . E’ triste raccontare l’ epilogo di una storia cominciata con un semplice percorso di riabilitazione. E’ mala sanità? Non tocca a noi certamente giudicare ma sicuramente non è normale che ai familiari non è stato consentito seguire le sorti di una mamma, entrata Negativa in una struttura ospedaliera per una riabilitazione, ed uscita morta per Covid-19.

I Figli hanno esposto denuncia alla stazione dei Carabinieri di via Laviano e sono in cerca della verità, anche perchè la parte finale del racconto è praticamente da brividi.

” Non siamo riusciti a vederla nemmeno morta- conclude Cristina – Mamma è stata avvolta in un sacco praticamente nuda e messa nella bara”. Se c’è un colpevole in tutto questo dovrà pagare”

Continueremo a seguire eventuali sviluppi della vicenda.