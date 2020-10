ESCLUSIVA. Di coronavirus si parlava già nel 2013. Le prove nell’articolo

Dopo 6 mesi di coronavirus si è detto di tutto e il suo contrario. L’articolo non vuole entrare nel merito della diffusione della pandemia, delle terapie, dei contagi e delle misure di contrasto al covid.

In questo articolo vogliamo semplicemente mostrare come, già nel giugno 2013, un autorevole settimanale italiano, Panorama, riporti nel n. 25 anno LI uscito il 12 giugno 2013 a pag. 48 l’intervista di Daniela Mattalia alla dott.ssa Elisa Vicenzi dell’ospedale San Raffaele di Milano, riconosciuta oggi come una delle maggiori virologhe italiane esperta proprio di SARS, un’intervista dal titolo: “Cosa aspettarsi dal nuovo virus della polmonite”

Nell’intervista che vi riportiamo in foto, troverete molte analogie con quello che oggi è il coronavirus.

Crediamo che molti interrogativi si porranno ora i nostri lettori. Tra questi:

Cosa è accaduto dal 2013 ad oggi?

Perché non se ne è mai parlato ed il virus si è diffuso solo ora tanto da diventare una pandemia?

Vi riportiamo di seguito le foto a riprova di quanto esposto e per le opportune verifiche.

Oggi la dottoressa Elisa Vicenzi, capo della ricerca del San Raffaele di Milano ed esperta di Sars afferma che il Coronavirus non è nato in laboratorio. In una intervista a La Stampa ha affermato che “l’origine più probabile è una delle 1200 specie di pipistrello, quella a ferro di cavallo. Questo virus è intelligente, si indebolirà col tempo e sarà anche meno contagioso. Le cose dovranno andare peggio prima di andare meglio”.