Esclusiva . Donato Tenga: “Non baratto la mia posizione politica e non accetto false promesse”

Caserta. Sembra sempre più probabile che nei prossimi giorni il Sindaco Carlo Marino provveda ad un primo ” rimpasto” di Giunta. A “scalpitare “è il Consigliere Comunale Antonio De Lucia il quale , almeno di ripensamenti dell’ ultim’ ora, dovrebbe sostituire come Assessore alle Politiche Sociali il dimissionario Luigi Bosco. Secondo fondati rumors però ci sarebbe un’ altro Consigliere Comunale che starebbe seguendo con attenzione le scelte del Primo Cittadino . Stiamo parlando di Donato Tenga che alle elezioni amministrative di ottobre 2021 risulto’ essere , insieme a Francesco Guida , fra i due eletti della lista ” Origini”.

Di seguito pubblichiamo la nostra intervista integrale al Consigliere Comunale.

Buon giorno Consigliere Tenga sono passati 12 mesi dal vostro insediamento puo’ farci un primo bilancio ?

Arriva un momento in cui , a distanza di un anno del nostro insediamento occorre fare delle riflessioni anche in virtù della mia lunga esperienza politica, del lavoro fatto e di quello che ancora c’è da fare.

Provo a fare politica da un po’ di tempo e mai mi devono sorprendere “imboscate” e/o bizzarre congetture che a turno chiamano in causa questo o quell’amm.re, ma delle riflessioni in merito a delle estensioni gratuite ed inventate apparse in giro mi è d’obbligo farle.

A cosa si riferisce precisamente ?

Faccio fatica a esporre il sentimento che si prova nel sentire storie a dir poco inventate da chi “lavora” con l’unico scopo di creare “fango” ad arte, ma d’altro canto capisco pure la frustrazione di taluni personaggi.

Qualcuno dice che il Sindaco Carlo Marino sarebbe venuto meno verso di lei su qualche promessa fatta e poi non mantenuta di che si tratta?

Andiamo con ordine: se i patti e le strette di mano hanno ancora un valore, allora faccio notare che il problema legato al riequilibrio della Giunta fu ampiamente discusso non più tardi di 1 anno fa con la promessa che l’ Assessora Gerardina Martino, , a distanza di 6/7 mesi dall’insediamento avrebbe fatto spazio ad un assessore di nomina del Gruppo Origini.

Mi scusi Consigliere il suo e’ un attacco all’ Assessore Gerardina Martino?

Ribadisco per l’ennesima volta di non aver nulla di personale nei confronti della Martino, ma mi attengo ai fatti. Ora se le cose sono cambiate francamente non è che si possa far finta di nulla e continuare a stare in silenzio aspettando non si sa cosa. Detto Questo e ribadito tale concetto ,è sempre proficuo e non superfluo sgombrare il campo da inverosimili e fantasiose illazioni che mio malgrado mi hanno coinvolto e fare chiarezza

Suppongo si riferisca ad alcune voci circolate secondo le quali lei avrebbe accettato la Martino come Assessora in quota “Origini”in cambio di un piacere personale che gli avrebbe fatto il Sindaco Carlo Marino giusto?

Non ” Baratto ” la mia posizione politica, nella fattispecie quella di un riassetto della giunta premiando dopo un anno un gruppo che ha espresso ben due consiglieri comunali . Quello del ” Baratto” è un modus-operanti che non mi appartiene la cosa provocherebbe in me una evidente condizione di disagio materiale e morale, sminuendomi.

Sarebbe contro il mio concetto di azione politica! Rispedisco alla fonte ciò che gratuitamente salta fuori presumo solo per un motivo: “zittirmi” vincolando le mie legittime aspettative politiche.

Il mio non è un capriccio ma solo rispetto per chi ha espresso preferenze ed è stato eletto; non posso tollerare che mi si “carichi” di ciò che non corrisponde alla realtà e a verità, ma soprattutto sottolineo di non aver mai pensato neanche lontanamente ad una forma fantasiosa di barattare posizioni o chissà cosa in cambio di altre.