Esclusiva: donna 85enne lasciata senza gas, in seguito ad un guasto

Caserta. Quella che di seguito raccontiamo è una storia che ha dell’incredibile:

una donna di 85 anni, lasciata senza fornitura di gas, per oltre venti giorni, in seguito ad un guasto.

Questi i fatti:

la signora Giacobone Vanda, 85 anni, residente a Caserta, presso un alloggio A.C.E.R. in via Falcone, in seguito ad una presunta perdita di gas, ha allertato i tecnici della NapoletanaGas che, giunti sul posto, hanno provveduto a sigillare il contatore anche, e soprattutto, per una questione di sicurezza.

Fino a questo punto, tutto è sembrato procedere secondo un’ineccepibile logica.

Peccato che, a venti giorni da tale operazione, il contatore della sig.ra Vanda risulti ancora sigillato, senza alcuna spiegazione né tantomeno ulteriori interventi da parte dei tecnici.

È importante precisare che la sig.ra Giacobone, nonostante abbia pagato puntualmente le fatture, ad oggi, si trova letteralmente abbandonata, senza gas, senz’acqua calda, e, di conseguenza, privata, in queste fredde giornate di febbraio, della possibilità di utilizzare il riscaldamento.

“Sono sconvolta dall’atteggiamento della NapoletanaGas, alla quale ho sempre pagato puntuale ogni scadenza – ha dichiarato Vanda Giacobone – nei giorni scorsi, invano, mi sono recata presso gli uffici del gestore per chiedere delucidazioni a riguardo.

Il 13 febbraio mi sono recata anche presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Caserta ed ho denunciato i fatti – ha continuato la donna – la speranza è che chi ha sbagliato, e continua a sbagliare, possa pagare, anche penalmente, le proprie colpe”

Una storia che ha dell’inverosimile!

Ci chiediamo come si possa venire meno alle proprie, sacrosante, responsabilità, aggravate dal fatto che, senza gas, senza acqua calda e senza riscaldamento, sia rimasta una donna di 85 anni che, fra l’altro, vive sola presso la sua abitazione.

Speriamo che il nostro articolo-denuncia possa arrivare a chi preposto e che, la società di gestione della fornitura di gas, intervenga e ripristini, in tempi celeri, una legittima condizione di normalità.