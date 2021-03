ESCLUSIVA. I dettagli della rapina all’erboristeria

Maddaloni. Vi abbiamo preannunciato che, nel pomeriggio odierno, c’era stata una rapina nell’erboristeria che si trova nel centro di Maddaloni. La polizia è appena andata via dal negozio e siamo ora in grado di fornirvi i dettagli.

Oggi pomeriggio, poco dopo le 18.00 è entrato in negozio un giovane e tirando fuori un coltello ha minacciato la donna chiedendogli i soldi e intimandole di stare zitta. Ha poi aperto il registratore di cassa prendendo tutti i soldi. Intanto continuava a dire alla donna di stare in silenzio e che fuori c’erano dei complici ad attenderlo che sarebbero intervenuti se lei avesse urlato o tentato di fare qualcosa. Il giovane, di corporatura magra, parlava con marcato accento napoletano. Pare che non ci fossero molti contanti in cassa, per fortuna.

Nonostante l’orario di punta, nessuno nei dintorni si è accorto di nulla. la proprietaria ha poi chiamato la polizia per denunciare l’accaduto.