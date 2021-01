ESCLUSIVA: Il direttore di New Radio Network racconta gli esordi del dj Capriati nell’ emittente maddalonese

Si susseguono, in queste ore, notizie sulla vicenda del dj Joseph Capriati e sulle sue condizioni. Dagli ultimi bollettini pare che, nonostante stia migliorando col passare delle ore, per i medici non è ancora totalmente fuori pericolo. Pochi forse sanno che Joseph iniziò la sua carriera a New Radio Network, la radio maddalonese che da oltre 40 anni è stata fucina per tantissimi artisti. radio che, ancora oggi, con tantissimi sacrifici, grazie al suo editore Vincenzo di Nuzzo continua a trasmettere in FM e, al passo con i tempi, scaricando l’app dedicata o in streaming attraverso il sito.

Il direttore Carlo Scalera, da sempre ci racconta della sua conversazione con con Massimiliano Bile , che, nel periodo in cui Capriati è giunto in radio, curava proprio il programma MIXIRIUS che dava spazio a DJ emergenti. E qui vi riportiamo il ricordo di Massimiliano Bile: “Era poco più di un quindicenne quando un ragazzino accompagnato dalla mamma venne in radio e chiese di parlare con il direttore artistico della radio, si presentò come deejay Prince Jampa ed aveva con sé una borsa di CD masterizzati di master at work. Li feci accomodare e parlammo un pò della passione che aveva per la musica. Mi disse che certe volte tralasciava gli studi per dedicarsi alla musica. Così facemmo un patto. Lo inserivo nel programma del mixirius se lui continuava gli studi con buoni risultati. Accettò il patto ed io nn lo inserii subito, perché dovevo trovargli spazi perché all’epoca c’erano tanti deejay. Ma l’occasione nn tardo ad arrivare e lo avvisai che il sabato successivo stava in prima serata dopo Tartaglione ed Apkj. Nel frattempo lui portava dei risultati soddisfatti a scuola. Era contentissimo come un bambino quando riceve un regalo. La sera la mamma lo accompagnava in radio e noi ottimizzavano il CD che sarebbe andato in onda su New radio Network. Compravano delle pizze e poi subito al lavoro alla fine verso mezzanotte lo accompagnavo a casa. Da lì a poco iniziò a fare dei suoi lavori da solo. I suoi lavori vennero pubblicati anche su un giornale per deejay e poi pian piano divenne Joseph Capriati uno dei più grandi DJ del mondo”

Oggi Joseph ha 33 anni, una vita ancora tutta da vivere ed una carriera da continuare, portando alto, nel settore, il nome della nostra provincia. Noi della redazione, unitamente a tutto lo staff di New Radio Network, gli auguriamo di riprendersi quanto prima per tornare a far ballare sulle piste di tutto il mondo. Forza Joseph!