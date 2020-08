ESCLUSIVA. Il reportage da via Sauda- via dell’Uliveto a Maddaloni. FOTO e VIDEO all’interno

Il video che apre l’articolo è abbastanza esplicativo di quale sia la condizione in cui versa la periferia ovest di Maddaloni, in particolare nell’area delimitata da via Libertà e via Campolongo, nelle strade denominate via dell’Uliveto e via Sauda. Una zona della città prettamente residenziale, con villini e case coloniche immerse nel verde, frutteti e terreni coltivati. Un’area felice potrebbe essere, silenziosa e nascosta al traffico cittadino, con tratti molto bucolici. A rovinare il tutto però ci pensa il degrado che imperversa ricoprendo ogni cosa. Senza voler stare a soppesare quanti e quali siano le responsabilità dell’amministrazione, dei proprietari dei fondi, dei passanti ed automobilisti incivili, dei residenti, delle attività limitrofe, quello che è emerso dal nostro sopralluogo con alcuni residenti che ben conoscono la zona è un dato oggettivo inconfutabile: da tempo immemore non si provvede alla pulizia di queste strade. I residenti affermano senza alcuna esitazione che non ricordano a quanto tempo addietro si possa registrare la presenza di un operatore ecologico.

Le foto che seguono parlano chiaro. Rifiuti di ogni genere spuntano, non come fiori, tra l’erba alta. Erba che è stata tagliata grossolanamente, sempre a quanto ci riferiscono, ed è chiaramente ricresciuta e necessiterebbe di altra manutenzione. Terreni incolti, in attesa forse di avere una destinazione, sul lato di via Sauda, andrebbero recintati perchè sono ormai discariche ( vedasi sempre le foto con presenza di materassi e tanto altro).

Per la problematica rifiuti le foto parlano da sole. Bottiglie e ed altri resti testimoniano presenze notturni di bivacchi e altri intrattenimenti poco leciti. Poco più avanti incontriamo un albero spezzato, che è stato staccato dal tronco e giace tra i rifiuti. Da mesi.

Una zona questa di cui siamo spesso occupati. Mesi addietro per il problema dell’illuminazione, che, al momento, pare risolto. Perdite d’acqua e manto stradale sconnesso sono anche qui una presenza in linea con altre strade di Maddaloni. Circa un mese fa vi abbiamo scritto di queste strade perchè, in alcuni punti, questi rifiuti che vi segnaliamo erano stati incendiati: piccoli roghi tossici nel centro di una zona abitata. Infine, non ultimo per ordine di importanza, solo ieri vi scrivevamo di furti in città. Queste strade sono attraversate non solo dai topolini di campagna, ma anche da topi di appartamento che hanno fatto qualche visita notturna. Poche sere fa, ci dicono, hanno portato via una cassaforte da un secondo piano.

I residenti chiedono a gran voce cose normali: vivere in una strada illuminata, pulita quotidianamente e, possibilmente, con un minimo di sorveglianza per garantire un livello minimo di sicurezza.

Uscendo da via dell’Uliveto si sbuca su via Libertà, arteria trafficata e ad alto scorrimento che collega Maddaloni a Caserta. Qui la segnaletica, in particolare la verticale, è inesistente.