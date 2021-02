(Esclusiva)/ Il sindaco Marino risponde ai sindacati

Caserta– Il sindaco Marino ,dopo aver emanato l’ordinanza sulla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, è stato contestato dai sindacati circa il riferimento alla modalità di prosecuzione della didattica attraverso la “DAD”. Vedi articolo https://www.belvederenews.net/caserta-il-sindaco-chiude-le-scuole-e-i-sindacati-contestano-la-parte-sulla-modalita-in-dad/

La risposta del sindaco Marino

“I sindacati possono contestarmi, ma devono parlare con i dirigenti, io ho consentito non ordinato, infatti è il dirigente scolastico che ordina. I sindacati vogliono che gli insegnanti ,visto il maltempo, non vadano e non facciano la DAD?”