ESCLUSIVA – Ladro scappa sui tetti. Arrestato

Cervino – Se fosse un film si potrebbe intitolare, date anche le roventi temperature odierne, “Il ladro sul tetto che scotta”. Scene degne di una sceneggiatura alla Arsenio Lupin quelle in cui si sono trovati i residenti di alcune abitazioni nel centro di Cervino. Il piccolo comune della valle, infatti, era stato scelto da un giovane immigrato, che, in pieno giorno, si è intrufolato in diverse abitazioni, per ripulirle. Il ladro, scoperto in flagranza da alcuni residenti, si è dato alla fuga scappando sui tetti.

Ad un certo punto è sceso in una corte, in cui, per sua sfortuna, i residenti lo hanno acciuffato, bloccato e chiamato le forze dell’ordine. Nella colluttazione sono rimaste lievemente ferite alcune persone coinvolte, oltre allo stesso ladro che, in ambulanza, veniva trasportato al commissariato di Polizia di Maddaloni, dove si è poi proceduto alle procedure di rito per trovargli la giusta collocazione al fresco.

Immagine dal web