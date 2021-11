Esclusiva. Le foto. Auto finisce in una voragine dinanzi al Commissariato

Maddaloni. Tante sono le buche di varie dimensioni che costellano le strade cittadine; alcune delle vere e proprie voragini che fanno sembrare il manto stradale affine alla luna e ai suoi crateri. E in una delle tante, proprio davanti al Commissariato stamattina ci è finita una Fiat Panda. La voragine, e non è l’unica in quel tratto di strada, sta lì da quasi un mese, create da perdite d’acqua mai riparate.

Oggi un giovane malcapitato ci è rimasto incastrato.

Oltre lo spavento dovrà chiedere i danni chiaramente al comune. I vigili urbani sono accorsi sul posto per verificare l’accaduto.