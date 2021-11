ESCLUSIVA. Le foto della vergogna. Decapitate le statue del sacrario ai Ponti della Valle

Valle di Maddaloni. Un gesto osceno e vergognoso si è verificato proprio nella giornata di commemorazione ai caduti.

Si legge sulla pagina del comune di Valle:

Mentre questa mattina eravamo nella Chiesa della SS. Annunziata per la S. Messa in onore dei caduti di tutte le guerre, ci è giunta questa triste notizia: il Monumento ossario ai Ponti Vanvitelliani è stato vandalizzato.

Proprio oggi, il 4 Novembre: giorno dedicato a tutti coloro che hanno dato la propria vita per la Patria.

Tre statue raffiguranti i soldati sono state letteralmente decapitate e quella ritraente Garibaldi è stata scheggiata.

Inutile dire che il fatto ci ha lasciati attoniti, arrabbiati e tristi: è stato ferito il nostro territorio, è stata ferita la nostra storia, è stata violentata la memoria di chi ha dato la vita per la società civile.

Il Sindaco ha subito sporto denuncia contro ignoti presso la locale stazione dei Carabinieri e allertato tutti gli organi competenti per tutti i provvedimenti del caso.

Oggi è un giorno doppiamente triste per la nostra comunità.

Agli autori di tale scempio non possiamo che dire:

VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA!!!!

Nonostante queste brutture, continuiamo a credere che le nuove generazioni sapranno far tesoro degli insegnamenti della storia e che, soprattutto, la memoria va rispettata e custodita.

Noi continueremo a lavorare in tal senso e non saranno dei vandali a fermare la nostra opera di sensibilizzazione!