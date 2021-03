Esclusiva . (LE FOTO)Gli abitanti del Rione Cappiello di via Ruggiero sono nella melma

Caserta . Gli abitanti del Scala a del Rione Cappiello sito in Via Ruggiero N.98 ,da qualche giorno sono letteralmente nella melma. La denuncia alla nostra redazione è arrivata direttamente dai residenti . Questi i fatti:

Da qualche giorno il tombino adiacente agli appartamenti, dove finiscono gli scarichi del bagno, è mal funzionante al punto che dallo stesso fuoriesce melma in modo evidente e vistoso. Secondo il racconto ,fatto dai condomini alla nostra redazione ,nella giornata di lunedi’ 15 marzo , alcuni di loro si sono recati personalmente presso l’ A.C.E.R. ,ex Istituto Autonomo Case Popolari, che risulta essere proprietario degli immobili, per far presente la problematica e richiedere un intervento urgente per ristabilire la normalità.

Da lunedi’ nessuna risposta tanto che nella mattinata di oggi,mercoledi’ 17 marzo, alcuni residenti sono ritornati all’ Istituto . Con enorme sorpresa pero’ è stato detto a loro che all’ istituto non risultava nessuna richiesta di intervento. Nei fatti , nonostante i residenti pagano un supplemento di euro 2,50 al mese sul canone per la pulizia delle fogne , continuano in queste ore a convivere con la melma.

Speriamo che il nostro articolo-denuncia possa esssere da stimolo a risolvere il problema . Vi terremo informati su eventuali sviluppi.