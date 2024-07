ESCLUSIVA. Matrimonio finisce in rissa

Maddaloni/Cervino – Una vicenda dei contorni surreali e da film quella che si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi in un noto locale di Cervino, durante il ricevimento di nozze di una coppia di sposi, la donna di Maddaloni e l’uomo di Caserta. La festa organizzata per un matrimonio è finita in rissa. I fatti sono andati nel modo seguente: durante i festeggiamenti, verso le ore 19:00, il cantante che allietava la cerimonia, avrebbe invitato il padre della sposa a dedicare una canzone agli sposi. L’uomo si sarebbe rifiutato e lo sposo avrebbe aggredito verbalmente il neo suocero generando la rissa. A quanto pare, dalle parole se subito passato i fatti e ad avere la peggio pare siano stati proprio i proprietari della struttura che hanno tentato di dividere le famiglie nel frattempo chiaramente sono stati chiamati le fosse le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Maria a Vico e a supporto gli agenti del commissariato di polizia di Maddaloni. Carabinieri e polizia hanno ripristinato l’ordine, anche se, a quanto pare, la sposa e i familiari si erano già allontanati dal ristorante. Non sappiamo se sarà un matrimonio lampo ma intanto l’ordine è stato ripristinato e la giustizia farà il suo corso.