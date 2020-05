Esclusiva. Nomi e i numeri di telefono dei truffatori degli anziani a Caserta. Stamane un nuovo colpo

Continuano senza tregua questi truffatori ad intrufolarsi nelle case e a derubare con l’inganno persone sole ed anziane, facendo leva sulle loro paure e sui loro affetti più cari. Questa volta è toccata ad una signora residente a Caserta, in pieno centro, a piazza Matteotti, alle 11,00 del mattino, alla luce del giorno e sotto gli occhi di tutti.

Come agiscono ce lo racconta la signora Antonietta (nome di fantasia), classe 1949, quindi non parliamo di una donna troppo avanti con gli anni, ma sicuramente una donna e una mamma che si preoccupa dei propri figli. Ad operare sono in due.

La signora è stata chiamata da un uomo che si è finto avvocato. Il finto avvocato chiedeva dei soldi alla donna asserendo che servivano per il figlio che era all’altro capo del telefono. Il secondo uomo era sotto casa , al citofono. Letteralmente circuita e confusa dalle chiacchiere dei due uomini, la donna ha ceduto quando poi ha sentito che il motivo della richiesta era un incidente. Importo richiesto: 1400 € . Sono riusciti a spillare alla donna per fortuna solo € 300. Hanno osato richiedere dell’oro per compensare, che la donna per fortuna ha detto di non avere. A quel punto sono andati via senza sfiorarla.

Questi i recapiti che hanno lasciato. Saranno falsi, ma ogni informazione può essere utile per limitare futuri danni.