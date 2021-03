ESCLUSIVA. Nonna Jole, 106 anni completa il vaccino

San Nicola La Strada: Compirà 106 anni in aprile nonna Jole, al secolo Jole Guasco Moscati, nipote di san Giuseppe Moscati, già nota ai lettori di Belvederenews per aver spento lo scorso anno 105 candeline via Skype con noi, regalandoci una bella e lucida intervista.

Oggi, da ultraottantenne, la nonnina più longeva della provincia di Caserta è rientrata nella prima fase del vaccino è non ha esitato a recarsi all’ospedale di Marcianise, dove ha effettuato anche la seconda dose. Pronta a proteggersi e a dare l’esempio.

Nessun effetto collaterale degno di nota, è la certezza che è sempre più vicino il giorno per poter riabbracciare in sicurezza figli, nipoti e pronipoti. Dopo il vaccino nonna Jole ha posato per una foto con il medico vicino alla primula, simbolo di questa battaglia che stiamo combattendo tutti noi e che donne come lei, con la sua esperienza e la sua saggezza, possono darci indicazioni su come procedere per vincerla definitivamente.

