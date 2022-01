Esclusiva Parcheggio Pollio: Parla Michele Picozzi, rappresentante Sindacale Fiadel

Caserta. Nei giorni scorsi abbiamo scritto della chiusura forzata del Parcheggio Pollio sito in via Vittorio Veneto , a due passi dalla Reggia Borbonica. Il divieto di parcheggio è stato ordinato dal Comandante della Polizia Municipale , Luigi De Simone , il quale, nel corso della mattinata di sabato, 22 gennaio, aveva inviato sul posto una pattuglia per far transennare l’ ingresso del parcheggio.

Procediamo con ordine .

L’area adibita al parcheggio di via Vittorio Veneto era stata gestita fino a venerdì 21 gennaio (giorno di scadenza dell’ultima proroga) dalla Sea Services Srl di Gaetano Scarpato , da sabato 22 gennaio risultava essere priva di ogni autorizzazione , da qui l’ intervento della Polizia Municipale e la decisione di transennare l’ entrata del parcheggio.

In seguito a tale decisione, i Dirigenti della Sea Services s.r.l., nella stessa giornata di sabato, dopo poche ore dal provvedimento preso dalla Polizia Municipale, hanno inviato la lettera di licenziamento per giusta causa, senza il dovuto preavviso di quindici giorni, a tutti i lavoratori della società.

Sulla questione, è intervenuto il Rappresentante Sindacale Provinciale, Michele Picozzi:

“Abbiamo inviato – ha dichiarato – una richiesta scritta d’ incontro al Sindaco Carlo Marino, all’ Assessore Emiliano Casale e al Dirigente Francesco Biondi. E’ nostra intenzione tutelare i posti di lavoro.

Le persone da noi rappresentate, da sempre lavorano in quell’area anche se alcuni di loro erano stati collocati dall’Azienda, prima in cassa integrazione, fino al 31 dicembre 2021, e successivamente in ferie “forzate” fino al 13 gennaio 2022.

L’ Amministrazione, in passato, ha sempre salvaguardato i posti di lavoro, facendo in modo che tutte le Società che si sono alternate alla gestione dell’area non licenziassero nessuno dei dipendenti.

Questo – continua Picozzi – è quello che ci auguriamo anche se l’ Amministrazione Comunale, in attesa di espletare la Gara definitiva, dovesse decidere di affidare il Parcheggio temporaneamente a qualche Società.

Per onore di cronaca – conclude Michele Picozzi – è giusto ricordare a chi legge, che l’Amministrazione Comunale, nel mese di Novembre, espletò una Manifestazione d’ Interesse, alla quale parteciparono molte Aziende disposte a subentrare alla Sea Services s.r.l.

Restiamo fiduciosi in una convocazione nelle prossime ore”