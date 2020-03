Esclusiva. Paziente Covid maddalonese ricoverato da oggi in ospedale

Oggi pomeriggio si è ufficialmente riaperto ai pazienti il reparto di medicina riadatto a terapia sub- intensiva . Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15.00 il primo paziente. Si tratta di uno dei maddalonesi contagiati che necessita di essere assistito in ospedale per essere curato, anche se non versa in condizioni gravi, anzi è in netto miglioramento. Insieme a lui è ricoverato anche un altro paziente, proveniente da Piedimonte Matese.

In ogni caso, tutti e 5 i nostri concittadini che al momento sono stati contagiati, al momento versano in discrete condizioni.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi, speriamo al più presto positivi.

Rinnoviamo gli auguri di buon lavoro al primario de Lucia, a tutti i medici e a tutto il personale dell’ospedale di Maddaloni.