Esclusiva. Primo decesso per Covid-19 nell’esercito

Ci è giunta purtroppo notizia del decesso di un tenente colonnello dell’esercito. Il decesso è avvenuto a Roma. Michele Mozziconi veniva da un lungo periodo di malattia e aveva problemi di salute pregressi.

Questo di Roma è il primo caso di morte per Coronavirus negli ambienti militari.

Per tale motivo il personale del reparto interessato continuerà a lavorare in Smart working.