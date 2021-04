ESCLUSIVA. Pronto un nuovo punto vaccinale alla caserma Magrone

Maddaloni. Manca un ultimo passaggio per chiudere il cerchio e realizzare un punto vaccinale nella caserma Magrone di via Carrarone a Maddaloni. L’on. Del Monaco sta lavorando alacremente in questa direzione e ci ha spiegato che ha già avuto una serie di incontri preliminari con tutti gli attori che concorreranno al raggiungimento di questo obiettivo, che mira a spostare il centro vaccinale dal covid hospital di Maddaloni in uno spazio dedicato, più ampio ed attrezzato anche già con un’infermeria.

Questa nuova collocazione eliminerà intasamenti ed assembramenti e raddoppierà i numeri delle somministrazioni: si passerà subito dalle 300 alle 500 inoculazioni giornaliere, per poi incrementare.

L’onorevole ha già incontrato il direttore dell’ASL Ferdinando Russo e il responsabile dei punti vaccinali Tari, così come si è già interfacciato con il gen. Riccardi per la caserma Magrone, per verificare, con un sopralluogo, la logistica e la strutturazione degli hub vaccinali.

Oggi l’ultimo incontro con il dott. Sandro Correra, in rappresentanza dei medici di base, che hanno sottoscritto un accordo con l’ASL per collaborare nella campagna vaccinale. Al momento pare ci sia già la disponibilità di 20 medici, e non è poco.

Al di là delle perplessità, del caos mediatico, dei dubbi più social che scientifici, il vaccino è l’unica via d’uscita per metterci al sicuro e far ripartire il paese. E Maddaloni, ancora una volta, in prima linea, farà la sua parte: dopo il covid hospital, tutt’ora roccaforte ed avamposto contro la battaglia al covid, ora il centro vaccinale, con i medici di base in prima linea, a completamento di tutto quanto si possa mettere in campo per vincere questa guerra.