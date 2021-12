Maddaloni. Un brutto schianto stamattina è avvenuto su via Libertà, probabilmente a causa della velocità e dell’asfalto bagnato. Una Mini Cooper di colore beige che procedeva sulla strada in direzione Caserta, all’altezza della Cementir, è andata fuori strada finendo contro un muro di tufo. Il muro e il veicolo sono distrutti. Fortunatamente hanno funzionato gli airbag dell’auto. Sul posto i carabinieri della stazione di Maddaloni per gli accertamenti del caso.

Le foto: