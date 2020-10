Esclusiva. Tutte le foto. Pronto il 3° piano del covid hospital di Maddaloni

Stanze ampie, luminose, ben aerate. Tutto nuovo e scintillante. Non è un hotel a 5 stelle, siamo a Maddaloni all’ospedale. Le foto mostrano come è stato ristrutturato tutto il 3° piano dell’ospedale di Maddaloni, da marzo ospedale covid. Nel reparto che fu della ginecologia, oggi tutto tirato a lucido e rinnovato, a partire di bagni, saranno allocati altri 21 posti letto per curare pazienti affetti da coronavirus in situazione di media gravità, ovvero trattabili con terapie di reparto di pneumologia o di terapia sub intensiva. Ve lo avevamo già anticipato una settimana fa, e, oggi, col completamento dei lavori, inizia la fase dell’ arredo. Pochi giorni e anche il terzo piano aprirà i battenti. L’autunno è arrivato, l’influenza stagionale è alle porte, , già da tempo si parla di una recrudescenza del virus e di un possibile aumento dei contagi. la pandemia non è ancora terminata. prevenire è meglio che curare, si sa. E Maddaloni amplia e rinforza per poter affrontare senza troppe difficoltà un ‘eventuale nuova ondata e un’affluenza maggiore di pazienti.

Leggi anche: