ESCLUSIVA VIDEO. Incidente al supermercato

Maddaloni. Si è appena verificato un incidente a Maddaloni. Uno scooter e un’auto di colore nero si sono scontrati nei pressi di un supermercato in via Caudina. L’auto stava entrando nel parcheggio del supermercato ed aveva messo la frecciA quando lo scooter che procedeva in direzione Caserta lo ha sorpassato provocando l’incidente. Sul posto si sono recate 2 ambulanze per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro. I veicoli hanno subito danni.

