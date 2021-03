ESCLUSIVA VIDEO. Parroco non può accedere ai locali: la porta è bloccata da ingombranti abbandonati

Maddaloni. Oggi è successo per l’ennesima volta, e don Antimo è stufo di questa situazione; così come lo sono i residenti di via Santa Margherita, stradina del centro storico di Maddaloni che conduce ad una chiesa che definire un gioiello è poco. Una strada però martoriata da illuminazione carente, basolato in pessime condizioni e piena di ingombranti.

Ebbene sì, in questa strada, e precisamente dinanzi alla porta di accesso a locali di proprietà della parrocchia, quasi ogni sera, sistematicamente, vengono scaricati ingombranti che da anni ormai. Si va dai frigo ai materassi, a camere da letto, a specchi. Variegati nella tipologia, mobil e arredi vecchi, rotti e dismessi vengono depositati qui.

E oggi, così come tante altre volte, come si vede nel video, impediscono l’accesso, che è quasi quotidiano, a questi locali della chiesa.