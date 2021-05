ESCLUSIVA VIDEO. Salvato un grosso alveare nel centro storico

Maddaloni. Oggi pomeriggio si è compiuta una grossa operazione di salvataggio nel centro storico di Maddaloni. Grazie alla collaborazione di un apicoltore di Formicola, Giuseppe Negri, è stato salvato uno sciame di oltre 40.000 api.

L’apicoltore, ha operato salendo con un carrello a quasi 10 metri di altezza, e ha dovuto rompere parte del muro della proprietà Grimaldi in via Pignatari per catturare il grosso sciame e riporlo nelle apposite arnie. L’operazione che è durata oltre 2 ore ha permesso il recupero di questo sciame, che come ha dichiarato l’apicoltore, è uno dei più grossi recuperati secondo la sua esperienza. L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione della ditta Pulì- San srl di Pasquale Russo di Maddaloni. Ora si attende che si mettano all’opera per assaggiare l’ottimo miele che produrrà Giuseppe Negri.

Guarda il video: IMG_1931

IMG_1927

IMG_1924