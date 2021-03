Maddaloni. E galleria fu. Questa sera, poco prima delle ore 20.00 è stata abbattuta la parete del monte Aglio, nei pressi del tunnel della Napoli – Bari, nel territorio di Maddaloni nella tratta che si sta realizzando nei pressi del cimitero cittadino, in zona via delle Vigne. Un altro passo avanti per i lavori dell’alta velocità.

