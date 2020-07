Esclusiva,Regionali 2020/ Intervista a Benedetta Costanzo (M5S)

In vista delle prossime elezioni regionali, abbiamo rivolto alcune domande alla candidata Benedetta Costanzo, riguardanti la sua professione, il rapporto con la politica e gli obiettivi che intende perseguire.

“La mia decisione – dice Benedetta Costanzo– di candidarmi è maturata nel tempo.

Da ragazza mi definivo apartitica ed apolitica, pensando che la politica non mi appartenesse, considerandola troppo lontano da me, poi con gli anni ho

capito che se non ti interessi di politica è la politica ad interessarsi, inevitabilmente, a te ,poiché regola tutto ciò che ti circonda: il diritto allo studio, alla casa, al lavoro, alla salute.

Il mio avvicinamento al movimento 5 stelle si è avuto quando ho visto che le mie idee si allineavano perfettamente alle linee guida del movimento soprattutto per tutto ciò che riguarda sanità ed ambiente.

Inoltre rimasi affascinata dall’invito ad agire che il Movimento 5 Stelle rivolgeva alle persone per far in modo che diventassero protagonisti del proprio futuro tanto da spronare i cittadini a prendere in mano il proprio destino, il proprio Comune, la propria Regione e non ultimo la propria Nazione.

Sono un dirigente medico dell’Asl Caserta, specializzata in medicina del lavoro, mi occupo di sicurezza negli ambienti di lavoro e di patologie da pregressa esposizione all’ amianto. Patologie che, nella maggior parte dei casi, sono di natura neoplastica maligna e che si possono palesare anche dopo molti anni dalla cessazione dell’esposizione.

Il mio campo di azione, quindi, verte su tutto ciò che riguarda sanità e diritto alla salute, un diritto sancito dalla Costituzione e troppo spesso calpestato.

In Campania abbiamo grandi professionalità e il mio impegno politico sarà quello di fare in modo che vengano esaltate e messe nelle condizioni di operare al meglio.

È un paradosso sperperare grosse somme di denaro pubblico per i “viaggi della speranza” che i nostri pazienti oncologici intraprendono verso strutture ospedaliere del nord per essere poi , spesso, assistiti da medici che si sono formati qui al sud.

Inoltre, poiché presto servizio da circa dieci anni in una unità operativa ad hoc, ho una sensibilità particolare per tutto ciò che riguarda le problematiche ambientali soprattutto quelle legate alla bonifica dei siti contenenti amianto. Il nostro territorio ha potenzialità inespresse che spesso vengono mortificate dalla cattiva gestione della cosa pubblica.

Il Ministro dell’Ambiente Costa, in un discorso pubblico ha dichiarato che sono stati stanziati milioni di euro per il contrasto ai roghi tossici e per la riqualificazione del litorale Domizio, dobbiamo impegnarci a fondo per fare in modo che questi fondi vengano gestiti da un governo regionale pentastellato”.