(Esclusiva)“Sospesa fiera settimanale di alcuni comuni. L’associazione Mercati Liberi si prepara allo stato di agitazione”.

Per contenere i rischi da contagio del Covid, i sindaci di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Villa di Briano e San Marcellino, hanno emanato provvedimenti volti a vietare la regolare attività degli operatori della fiera mercato. Tutto questo mentre, in altri comuni, come ad esempio Aversa e Castel Volturno, il mercato settimanale di svolge regolarmente.

Dopo la sospensione della Fiera Mercato di questi comuni dell’agro aversano è intervienuta l’associazione Mercati Liberi, presieduta da Stefano Cammisa , il quale riferisce “ il disagio degli associati, che si trovano all’improvviso a dover fronteggiare un danno economico non indifferente che si ripercuote su tante famiglie che vedono venir meno la loro fonte di reddito.

A questo danno si aggiunge, poi, quello delle scorte che rischiano di restare invendute. Inoltre, tutti questi problemi non sono, al momento, nemmeno mitigati da alcun bonus a favore della categoria, proprio perché la chiusura non è stata disposta in base a provvedimenti regionali“.

Infine Cammisa annuncia:“attendiamo delle risposte dai Comuni e se non cambierá la situazione proclameremo lo stato di agitazione”.

Gallery (le foto risalgono al periodo di Lockdown)