Esclusivo . Pasquale Napoletano parla del suo futuro politico a Belvederenews.

Caserta . Continua incessantemente la corsa ai candidati per le elezioni amministrative previste per il prossimo Autunno . Abbiamo ascoltato Pasquale Napoletano già Assessore con la Giunta del Gaudio . Di Pasquale si è detto tutto e il contrario di tutto . Rumors parlavano di una sua aspirazione a candidarsi a Primo Cittadino , altri voci lo davano nelle liste di Pio Del Gaudio, altre addirittura in una di quelle di Carlo Marino e negli ultimi giorni sembra aver preso consistenza una sua candidatura con Fratelli D’Italia.

Pasquale Napoletano cosa c’è di vero su una sua candidatura a Sindaco di Caserta?

Non nascondo di avere forti ambizioni ma nello stesso tempo sono convinto che certi percorsi vanno costruiti . Era questo l’ obbiettivo comune con il Partito quando , 5 anni fa, ho deciso di candidarmi con Forza Italia. Mi hanno solo illuso e deluso . Ho pensato che potessero mettere al centro il mio nome come candidato Sindaco . Nello stesso modo hanno fatto per Pio Del Gaudio , stavamo lavorando anche su questo progetto ma anche in questo caso Forza Italia non pervenuto.Nonostante cio’ sono rimasto fedele al Partito caricandomi responsabilità che non erano mie ma non cadrò’ più’ nello stesso errore.