Esercito: cambio al comando dell’8° “Pasubio”

Persano, 19 dicembre 2025 – Si è svolta questa mattina, nella Caserma “Capone”, sede dell’8° Reggimento artiglieria terrestre “Pasubio”, la cerimonia di cambio del Comandante di Reggimento tra il Colonnello Elvidio Cedrola cedente e il parigrado subentrante Lorenzo Maria Cremascoli, alla presenza del Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Daniele Cesaro, delle principali Autorità civili e militari locali e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Dopo la formula di riconoscimento, il Colonnello Cedrola ha affidato al Colonnello Cremascoli la gloriosa Bandiera di Guerra dell’8° Reggimento artiglieria terrestre “Pasubio”, cedendo anche il Comando del Raggruppamento “Campania” nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” dove, tuttora, il Reggimento è impegnato nelle città di Napoli, Caserta e Salerno.

Il Colonnello Cedrola, nel suo discorso di commiato, tracciando un bilancio dell’intenso periodo trascorso alla guida del Reggimento, ha espresso sentimenti di profonda gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne dell’unità, ringraziandoli per l’impegno costante, la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati nello svolgimento di numerose attività operative e addestrative, condotte all’estero e sul territorio nazionale.

Il Generale di Brigata Daniele Cesaro, nel suo intervento, ha evidenziato i risultati raggiunti dal Reggimento, augurando al Colonnello Cremascoli, Comandante subentrante, un proficuo e sereno periodo di comando, ricco di successi e soddisfazioni alla guida del “Pasubio”.

Per il Colonnello Cremascoli, 83° Comandante del “Pasubio” e proveniente dallo Stato Maggiore Esercito, si tratta di un ritorno nei ranghi del Reggimento.

Fonte: COMFOTER