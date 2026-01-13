Esercito: Caserta accoglie i nuovi Bersaglieri

Si conclude il percorso formativo di 83 nuovi fanti piumati all’8° Reggimento bersaglieri.

Caserta, 13 gennaio 2026. Si è svolta oggi nella Caserma “Ferrari-Orsi”, sede della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, la cerimonia di consegna del copricapo Fez ai Volontari in Ferma Iniziale, presieduta dal Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Daniele Cesaro, a conclusione del Modulo Addestrativo Speciale Bersaglieri (MASB). Per l’occasione presente anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB), Giuseppenicola Tota.

Il corso, articolato in circa cinque settimane, ha visto i Volontari cimentarsi in un ciclo addestrativo che li ha portati a consolidare la disciplina, la resistenza e lo spirito di corpo. Tantissime le attività teoriche e pratiche svolte come topografia, Lavori sul Campo di Battaglia (LCB), Addestramento Individuale al Combattimento (AIC) e Metodo di Combattimento Militare (MCM).

Con la consegna del Fez, copricapo tradizionale della specialità bersaglieri, i neo fanti piumati entrano ufficialmente a far parte di una delle specialità più gloriose dell’Esercito Italiano, pronti a proseguire il proprio cammino professionale nel solco dei valori, della storia e delle tradizioni.

Nel suo intervento il Colonnello Matteo Epifani, Comandante dell’8° Reggimento bersaglieri ha sottolineato che “il percorso appena concluso vi ha forgiato nei valori della disciplina, del dovere e della fratellanza” e che “le competenze acquisite rappresentano un impegno concreto verso l’Esercito”, augurando, ai giovani Bersaglieri, di proseguire il cammino scelto con onore, senso di responsabilità e profonda dedizione.

Occhiello: Formazione, tradizione e spirito di corpo si fondono nel simbolo del copricapo dei fanti piumati.