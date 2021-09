Vuoi far parte di una squadra che valorizzi le tue capacità e ti faccia crescere professionalmente? Partecipa al concorso per l’ammissione di 101 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Esercito del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, di Commissariato e Sanitario. I termini per le domande di ammissione scadono il 14 ottobre 2021. Scarica qui il bando: http://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali/Pagine/AUFP.aspx