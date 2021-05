Esercito: la Garibaldi contro la Talassemia

Caserta 5 Maggio 2021 – Nei giorni scorsi, presso la Caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, sede de comando della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, si è concretizzata una giornata all’insegna della solidarietà e della generosità. Numerosi militari, infatti, hanno aderito ad una raccolta di plasma organizzata dall’Associazione “Leonardo Giambrone” , con il supporto dell’Associazione Volontari Italiana Donatori di Sangue (AVIS) che ha reso possibile la donazione, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid19. Tale iniziativa è nata a seguito del protocollo di intesa siglato nei mesi scorsi con la Fondazione Italiana Talassemia (FITHAD) dal Comandante del COMFOP Sud, Gen. C.A Giuseppenicola Tota.

L’attività benefica, voluta e promossa dal Generale Massimiliano Quarto, in risposta alle richieste della dottoressa Angela Iacono, rappresentante dell’Associazione “Leonardo Giambrone”, ha visto la partecipazione di 200 militari donatori che, nel corso dell’intera giornata e nel pieno rispetto delle normative e misure di sicurezza Covid19, hanno donato il proprio sangue dimostrando,con un semplice gesto,come l’Esercito sia sempre vicino alla popolazione e continui a fronteggiare in ogni campo ed in maniera attiva ogni aspetto relativo all’emergenza sanitaria in atto.

Per l’occasione, sulla Piazza D’Armi della “Ferrari Orsi” è stato allestito un vero e proprio “centro di raccolta” con quattro auto emoteche dell’AVIS presenti, che ha consentito ai militari del Comando Brigata, dell’ 8° reggimento Bersaglieri, del 21° reggimento Genio, del Reparto Comando e Supporti Tattici e del Personale del raggruppamento di Strade Sicure “Campania”, di prendere parte all’iniziativa.

Anche a Salerno il reggimento “Guide” 19° ha aderito all’iniziativa con molte donazioni presso l’Ospedale “Ruggi d’Aragona”.