Esercito, valori condivisi con gli studenti

Caserta, 2 dicembre 2025 – Si è svolta questa mattina, nell’Istituto “Giordani” di Caserta, una cerimonia solenne che ha visto protagonisti il personale militare della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e l’intera comunità scolastica, alla presenza del Dottore Biagio Del Prete, Vicario del Prefetto di Caserta, della Dottoressa Antonella Scolamiero, Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Caserta, della Dottoressa Carmen Ventrone, in rappresentanza dell’ Ufficio Scolastico della Provincia di Caserta e del Colonnello Valentino de Simone, Vice Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”.

Durante l’esecuzione del canto degli italiani, due militari hanno issato il tricolore fino al culmine del pennone, sotto lo sguardo attento ed emozionato di numerosi studenti e docenti. Al termine della cerimonia, il Colonnello de Simone ha consegnato alla Dirigente scolastica dell’Istituto, la professoressa Antonella Serpico, una nuova bandiera italiana, un momento carico di significato che ha sancito ufficialmente l’avvio delle attività del nuovo anno scolastico. Un dono prezioso, profondamente simbolico, che da oggi diventerà parte della vita scolastica, un punto di riferimento e un invito a credere nei valori di cui l’Esercito è portatore, come il rispetto, l’unità, la responsabilità e il coraggio. La dirigente scolastica ha accolto la bandiera tra gli applausi degli studenti, consapevole del valore educativo del momento.

La collaborazione tra le istituzioni scolastiche del territorio e la Brigata “Garibaldi” si conferma da sempre solida, come dimostrano gli ottimi risultati raggiunti anche grazie ai progetti sviluppati nell’ambito dei percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL). In particolare, gli studenti del “Giordani” hanno partecipato attivamente alle attività con la “Garibaldi” durante la XXII edizione della Flik-Flok, occupandosi delle interviste delle WebTV e contribuendo al potenziamento del sistema di trasmissione della diretta streaming delle gare podistiche e delle attività socio-sportive-culturali svolte nel villaggio “Cremisi”.