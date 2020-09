ESIBISCONO E PRODUCONO DOCUMENTI CONTRAFFATTI, ARRESTATI

Nell’aversano, precisamente a Trentola Ducenta nel corso di un operazione di routine e verifica, i carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, di I.G., residente a Villa Literno, e M.E., residente a Villa di Briano.

I due sono stati fermati nel corso di un controllo alla circolazione stradale e, alla richiesta dei documenti, hanno esibito carte di identità palesemente risultate contraffatte. Dopo averli fermati dunque è scattata anche la perquisizione domiciliare subito dopo. Ebbene nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti presso l’abitazione di M.E. ulteriori documenti di riconoscimento contraffatti, nonché 5 tessere sanitarie di dubbia provenienza. Tali ritrovamenti hanno fatto supporre un’organizzazione intenta a produrre documenti fasulli