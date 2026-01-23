Esplode garage in centro. Probabile fuga di gas

Questa mattina, intorno alle ore 07:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise è intervenuta in Viale XXIV Maggio,nel comune di Marcianise, a seguito di una violenta esplosione verificatasi al piano terra di un edificio.

La deflagrazione ha interessato un’area adibita a garage, che è risultata totalmente devastata dalla forza dell’esplosione. Secondo i primi rilievi effettuati la causa dell’incidente è riconducibile a una probabile fuga di gas.

L’onda d’urto è stata talmente potente da coinvolgere e danneggiare seriamente tre autovetture che si trovavano parcheggiate nel piazzale antistante i locali.

Fortunatamente, nonostante l’entità dei danni, non si registrano feriti. Al momento del fatto non erano presenti persone nelle immediate vicinanze del punto di origine dell’esplosione.

Sul posto sono tuttora in corso le operazioni di verifica strutturale e messa in sicurezza dell’intera area.