Esplosione a San Felice a Cancello. Ritrovato anche il coniuge sotto le macerie.

San Felice a Cancello. Questa mattina, dopo l’esplosione probabilmente di una bombola, in una villetta sita in Via Napoli, una coppia di coniugi pensionati è rimasta seppellita sotto le macerie. Dopo il ritrovamento della signora Giuseppina Sgambato, di 74 anni, salva, si è proseguito con le ricerche del marito, Mario Sgambato, anch’egli settantaquattrenne, per molte ore.

La signora è stata trasportata all’ospedale di Caserta, dove è stato constatato che avesse riportato il 70% di ustioni sul corpo, e i vigili del fuoco, hanno continuato a scavare per salvare il marito.

Purtroppo è stato ritrovato privo di vita.

Siamo stati tutti col fiato sospeso, sperando che questa tragica situazione finisse in maniera diversa.