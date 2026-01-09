Esplosione dopo lavori stradali: grave un anziano

Un forte boato ha scosso una zona residenziale di Sant’Egidio alla Vibrata nella serata di ieri. L’esplosione si è verificata all’interno di una palazzina situata lungo viale Marche. Un anziano è rimasto gravemente ferito. È stato intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo, con ustioni al volto, alla testa e alle mani. I sanitari ne hanno disposto il ricovero in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine.

L’ipotesi della fuga di gas

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello scoppio ci sarebbe una fuga di gas. La perdita sarebbe stata provocata durante lavori di scavo per la posa della fibra ottica. Il gas, fuoriuscito dalla conduttura, si sarebbe infiltrato nella rete fognaria. Da lì avrebbe raggiunto alcune abitazioni, fino alla palazzina coinvolta dall’esplosione. L’area era già stata classificata come zona a rischio nelle ore precedenti. Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici per chiarire la dinamica.

Salvato un giovane disabile

Nel medesimo stabile, al piano inferiore rispetto all’appartamento dell’anziano, vive un giovane disabile in carrozzina. È stato tratto in salvo senza riportare ferite. Un intervento rapido che ha evitato conseguenze ancora più gravi. La sua evacuazione è avvenuta in condizioni di sicurezza.

Viabilità interrotta e famiglie evacuate

In via precauzionale è stato chiuso un tratto di circa un chilometro della strada statale 259. L’erogazione dell’energia elettrica è stata sospesa in almeno cinque isolati. Il sindaco ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale. Da lì vengono coordinati gli interventi di assistenza e messa in sicurezza.

(Foto IPA)